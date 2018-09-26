Біля Зайцевого порушують перемир'я

Без втрат минула доба на Сході. Російські окупанти майже три десятки разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Біля Золотого, Пісків і Мар'їнки противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і кулеметів