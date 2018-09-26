На Донбасі зафіксували 25 обстрілів на добу [ Редактировать ]
Ранкові зведення зі Сходу: за добу поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 25 разів обстрілювали позиції наших захисників, зокрема із заборонених калібрів.
Неспокійно було біля Кримського, Пісків, Золотого. Переважно ворог цілив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
З потужних мінометів російські окупанти атакували опорні пункти бійців ЗСУ біля Гнутового.
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