Популярная певица Ани Лорак опубликовала новое фото в своем Instagram.

На нем артистка позирует на заднем сидении авто, с минимум макияжа и в зеленом плаще.

Поклонники Лорак разделились на два лагеря: одни пишут, что на снимке Каролина выглядит потрясающе; другие - жалуются на фотошоп и обилие пластических операций.

На данный момент публикация набрала уже больше 60 тысяч "лайков".

Ранее Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников.