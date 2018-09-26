Ани Лорак "расколола" поклонников на два лагеря новым фото [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак опубликовала новое фото в своем Instagram.
На нем артистка позирует на заднем сидении авто, с минимум макияжа и в зеленом плаще.
Поклонники Лорак разделились на два лагеря: одни пишут, что на снимке Каролина выглядит потрясающе; другие - жалуются на фотошоп и обилие пластических операций.
На данный момент публикация набрала уже больше 60 тысяч "лайков".
Ранее Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников.
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