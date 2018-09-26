Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой в бикини (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских не стесняется откровенных снимков.
На этот раз в Instagram у звезды появилось фото в розовом бикини. Каменских похвасталась стройной фигурой на пляже во Флориде.
"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж". - подписала фото певица.
Поклонники пришли в восторг от снимка.
"Классная фотка , классная фигурка", "Горячая штучка", "Женщина-бомба", - пишут комментаторы.
Ранее Настя Каменских смогла впечатлить фанатов куда более сдержанным образом.
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