Украинская певица Настя Каменских не стесняется откровенных снимков.

На этот раз в Instagram у звезды появилось фото в розовом бикини. Каменских похвасталась стройной фигурой на пляже во Флориде.

"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж". - подписала фото певица.

Поклонники пришли в восторг от снимка.

"Классная фотка , классная фигурка", "Горячая штучка", "Женщина-бомба", - пишут комментаторы.

Ранее Настя Каменских смогла впечатлить фанатов куда более сдержанным образом.