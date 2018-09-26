В 2018 году в Украине зарегистрировано 2 тысячи 403 случая болезни Лайма, или боррелиоза.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"Все случаи связаны с присасыванием клещей, инкубационный период составляет от 3 дней до года. Также с января по июль 2018 года был зафиксирован один случай клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно с укусами клещей в учреждения здравоохранения обращаются в среднем около 20 тысяч людей.



Ранее мы сообщали, что в Украине резко увеличилось количество заболевших корью.