ВМС України оприлюднили докази провокації кораблів Росії [ Редактировать ]
ВМС України оприлюднили відеодокази російських провокацій в Азовському морі - коли акваторією рухались українські кораблі "Донбас" та "Корець".
Поблизу Маріуполя російський прикордонний катер на великій швидкості намагався наблизитися до українських кораблів. Однак екіпажі малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" та "Кременчук" відігнали його від місця стоянки українських суден - зазначили у ВМС.
Нагадаю, військові кораблі "Донбас" і "Корець" 20 вересня вирушили з Одеси, і мають прибути до Бердянська, де буде створено військово-морську базу України в Азовському морі.
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