Ранкові зведення зі Сходу: за добу поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 25 разів обстрілювали позиції наших захисників, зокрема із заборонених калібрів. Неспокійно було біля Кримського, Пісків, Золотого. Переважно ворог цілив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З потужних мінометів російські окупанти атакували опорні пункти бійців ЗСУ біля Гнутового. Наша знімальна група побувала на одному з передових опорних пунктів армійців на Авдіївському плацдармі. Звідти репортаж.

Це околиці Авдіївки. Передова. Звідси все близько. Позиції ворога, Донецьк, до центру якого лічені кілометри. І зараз тут, на диво, тихо. Ворожі міномети та артилерія мовчать. Хіба що вночі найманці пострілюють у бік наших армійців з піхотної зброї.

"Буквально вот после смерти Захарченко вот что-то у них там случилось, что вот все, аж сами в замешательстве. Не знаем что и думать", - говорить Вадим, військовослужбовець збройних сил України.

Та хлопці кажуть саме така тиша часто буває підступною. Слід бути напоготові, бо свою кулю не почуєш - вона летить швидше за звук. А снайпери супротивника із сусідньої зеленки не вилазять. І час від часу звідти лунають поодинокі постріли.

Бійці помітили, на тому боці нещодавно з'явилася двійка стрільців. Б'ють на велику відстань із великокаліберних рушниць. Перепочинку не дають. Армійці певні це гості з-за "поребрика".

"По ходу в паре работают, как фахивцы работают, короче, тобишь один смотрит, наблюдает, а второй отрабативает по корректировке наводчика грубо говоря. По возможности отвечаем", - говорить Олексій, військовослужбовець збройних сил України.

Військові розповідають зараз тут ніби й перемир'я, але скористатися ним важко. Днями ремонтні бригади з Авдіївки намагалися полагодити лінію водогону з Донецької фільтрувальної станції. ОБСЄ запросило режим цілковитої тиші, та бойовики одразу ж його порушили.

"Противник с ПК, с пулемета Калашникова, простреливал прямо над гражданскими и потом через полчаса запустил СПГ. Там біла наблюдательная миссия и здесь работала, ну я просто не пойму почему, они же знали, что там работают гражданские", - говорить Олександр, військовослужбовець збройних сил України.

"И вот они наблюдают в тепловизоре движения наши, вот парень тут наблюдал, наблюдал как бы раз, два, три нормально а на четвертий посмотрел, отошел а они насыпали сюда", - говорить Вадим, військовослужбовець збройних сил України.

Тож навіть попри відносну тишу солдати намагаються без крайньої потреби з укриття не виходити. Укріплюються і готуються до холодів.