В Киеве мужчина умер из-за музыки в наушниках [ Редактировать ]
В Днепровском районе Киева электричка насмерть сбила 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи лишь констатировали его смерть. Об этом пишет Кriminalukraine.
Возле погибшего лежали наушники и он, вероятнее всего, не слышал сигналов машиниста. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Харькове электричка переехала женщину.
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