В Днепровском районе Киева электричка насмерть сбила 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи лишь констатировали его смерть. Об этом пишет Кriminalukraine.

Возле погибшего лежали наушники и он, вероятнее всего, не слышал сигналов машиниста. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове электричка переехала женщину.