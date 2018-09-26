От вспышки острой кишечной инфекции в Мизоцкой школе-интернате на Ривненщине пострадали уже 24 человека. Среди заболевших - 22 ребенка и двое сотрудников интерната, сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В инфекционные отделения Здолбуновской, Млиновской и Костопольской больниц госпитализированы 16 человек, еще 8 детей лечатся амбулаторно.

"По результатам эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции установлено, что возбудителем, который вызвал заболевание людей стала сальмонелла энтеритидис. Возбудитель был обнаружен у больных, в замороженном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу энтеритидис.

Ранее мы писали о том, что под Ривне в школе-интернат массово отравились дети.