Захищати прибережні позиції, знищити надводні цілі і десант противника. Такі завдання отримали українські прикордонники та військові у ході тактичних навчань на узбережжі Азовського моря. Навички злагоджених дій у складних умовах відпрацьовували снайперські групи.

Піхота і екіпажі бронемашин тренувалися взаємодіяти під час ведення бойових дій. Окрім того, військові вчилися надавати домедичну допомогу і евакуйовувати поранених з-під вогню противника.

"Кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, а водії броньованих автомобілів удосконалили майстерність керування під час руху в колонні", - говорить Олег Личковський, помічник начальника Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ.