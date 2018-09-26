На узбережжі Азовського моря відбулися навчання прикордонників та військових [ Редактировать ]
Захищати прибережні позиції, знищити надводні цілі і десант противника. Такі завдання отримали українські прикордонники та військові у ході тактичних навчань на узбережжі Азовського моря. Навички злагоджених дій у складних умовах відпрацьовували снайперські групи.
Піхота і екіпажі бронемашин тренувалися взаємодіяти під час ведення бойових дій. Окрім того, військові вчилися надавати домедичну допомогу і евакуйовувати поранених з-під вогню противника.
"Кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, а водії броньованих автомобілів удосконалили майстерність керування під час руху в колонні", - говорить Олег Личковський, помічник начальника Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ.
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