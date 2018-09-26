За добу на сході поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 25 разів обстрілювали позиції наших захисників. Переважно б'ють із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неспокійно було біля Кримського, Зайцевого та Катеринівки - на Луганщині. На Донецькому напрямку ворог не припиняє провокацій в уже традиційних гарячих точках - це Піски, Гнутове, Широкине та Лебединське.

Наші оборонці на позиціях поблизу Авдіївки кажуть, на тому боці відбулася чергова ротація - окупанти стали поводитися зухваліше. Репортаж Ігоря Левенка.

"Був прильот СПГ осколочно-фугасний, буквально тридцять-сорок сантиметрів від кромки окопа".

Удень, увечері, вночі. Смертоносний сюрприз прилетіти може коли завгодно. Це передова в районі Авдіївки. Неподалік Донецька фільтрувальна станція. Армійці кажуть, якоїсь логіки у ворожих обстрілах - годі й шукати. Закономірність одна - якась стрілянина, протягом доби, неодмінно буде.

"Таким чином вони ведуть турботливий вогонь, провокують, або хочуть піймати на моменті неочікуванності. Ви розумієте, людина не очікує тихо-тихо і тут раптом бах і прильот з РПГ-7, тому ми до цього вже звикли", - розповідає Віталій, військовослужбовець ЗСУ.

Лабіринти окопів у людський зріст. Рослинність всюди посічена кулями. Військові розповідають - днями на той бік заїхали кавказці. У найманців руки сверблять. Роблять вилазки, аби постріляти у бік українських позиції.

"Ну пацаны слышат как они моляться исламу. Сейчас заехали чеченцы, а перед этим были русские, видно", - говорить Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

"Останнім часом вони дуже активні стали, раніше, якщо ми їх виявили й нанесли вогневий удар вони або ховалися, відходили, а цей раз вони навіть вели обстріл з того боку відстрілювалися. Засіли в зеленке і відстрілювалися. Я думаю, що серед них був снайпер", - каже Віталій, військовослужбовець ЗСУ.

Хлопці кажуть: ворогам часто кортить погратися зі смертю. Вони наближаються невеликими групами й відкривають вогонь. Втім сафарі на українських солдатів чужинцям дорого обходиться.

"Був бій, коли чітко вночі ми в тепловізор на дереві побачили силует людини, нанесли вогневий удар, тіло впало і дві людини тягнули цього третього за собою".

"Бійниці трошки обгорілі і спереду видно, що були пожежі, це все внаслідок того, що супротивник періодично здійснює провокативні обстріли, внаслідок чого йде загорання позицій трави і нам доводиться з цим боротись", - говорить Юрій, військовослужбовець ЗСУ.

Армійці дають прочухана ворогові, і той на певний час вгамовується. Позиції військовиків надійно укріплені. Тут панує дисципліна й порядок. Солдати, які відзначилися, - отримують ось таку нагороду. Козацький ніж.

"За сумлінну службу і основною відмінністю від інших ножів є ось такий козак, який є символом нашого підрозділу".