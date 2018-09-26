Власти должны восстановить льготный режим возвращения НДС фермерам - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Для реальной поддержки сельского хозяйства необходимо восстановить льготный режим возращения НДС и адресную госпомощь фермерам. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Харьковскую область.
"За последнее время сельское хозяйство вышло на 40% экспорта. Но это не благодаря, а вопреки действиям нынешней власти. Когда общаешься с фермерами, оказывается, что они никакой поддержки от государства не получают. Для примера, мы побывали в хозяйстве, которое выращивает уникальную породу коров. Сумма, которая ранее выделялась на одну корову, и сейчас, уменьшилась в три раза. Это никуда не годится. Ресурсы для развития сельского хозяйства иссякают", - отметил оппозиционный политик.
По словам Юрия Бойко, в прошлом году для господдержки сельского хозяйства государство выделило 4 млрд грн.
"Из которых 2 млрд отдали аграрию из окружения президента, остальные 2 млрд - разделили на всю страну. В этом году такая же история. Из 6 млрд грн. господдержки фермеры получили всего около 1 млрд грн.", - сказал он.
"Государство в лице правительства наплевательски относится к реальным нуждам производителя. Чтобы ситуация в сельском хозяйстве улучшилась необходимо сделать следующее, - в первую очередь, восстановить льготный режим возвращения НДС сельхозпроизводителям. И второе, должна быть адресная поддержка от государства фермерским хозяйствам. "Оппозиционный блок" последовательно выступает за действительно эффективную поддержку фермеров, а также активно противодействует волне рейдерства, которая захлестнула Украину", - подчеркнул Юрий Бойко.
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