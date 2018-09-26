Мексика залишилася без поліцейських [ Редактировать ]
У мексиканському Акапулько від роботи відсторонили всіх поліцейських. Їх звинувачують у зв'язках з наркобізнесом. Усього це близько семиста осіб.
Два командири поліції в розшуку. Замість правоохоронців вулиці міста патрулюють військові.
За даними слідчих, поліцейські покривають наркоторгівлю, а не протидіють нелегальному бізнесу. А через низькі зарплати копів у Мексиці підкупити не складно.
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