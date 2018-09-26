У мексиканському Акапулько від роботи відсторонили всіх поліцейських. Їх звинувачують у зв'язках з наркобізнесом. Усього це близько семиста осіб.

Два командири поліції в розшуку. Замість правоохоронців вулиці міста патрулюють військові.

За даними слідчих, поліцейські покривають наркоторгівлю, а не протидіють нелегальному бізнесу. А через низькі зарплати копів у Мексиці підкупити не складно.