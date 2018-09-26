Изменения в закон "Про лікарські засоби" от 04.04.1996 № 123/96-ВР, которые Верховная рада намерена принять на текущей сессии, приведет к уничтожению конкуренции на аптечном рынке, и, как следствие, к повышению цен на лекарства. Такие опасения озвучили эксперты во время круглого стола в ВР, обсуждая принятие законопроекта № 8591, - сообщается в сюжете ICTV:

"Сегодня потребитель понимает, что поблизости находится несколько аптек, в которых он может приобрести необходимый препарат, а также сравнить цены в нескольких разных аптеках. При таких условиях гражданин получает справедливую цену, как следствие здоровой конкуренции, качественное обслуживание и гарантии профессионализма, ведь сетевые аптеки как правило постоянно повышают качество обслуживания, обучая персонал", - говорит директор ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", доктор фармацевтических наук Владимир Руденко, комментируя законодательную инициативу(№8591) народных депутатов о сокращении аптечных учреждений.

"Если расстояние между ближайшими аптеками будет ограничено 500 м, не все с легкостью смогут преодолевать это расстояние. Например, в непогоду, для мам с детьми и лиц с ограниченными физическими возможностями это станет большой проблемой", - считает Руденко.

"Группа народных депутатов подала крайне важный для общества законопроект, не обсудив его предварительно ни с общественностью, ни с предпринимателями. При этом законопроект имеет ряд недостатков, которые могут негативно сказаться как на конечном потребителе, так и на аптечном предпринимательстве, а многие его положения не соответствуют конституции", - говорит юрист Аптечной профессиональной ассоциации Украины Григорий Павленко.

По словам юриста, в Ассоциацию уже обратилось большое количество аптечных предпринимателей со всей Украины, недовольных этой законодательной инициативой.

"От лица предпринимателей призываю депутатов прислушаться к их мнению и совместно искать решения существующих проблем, совместно выработать законопроект, который удовлетворит и предпринимателей и конечных потребителей", - говорит Павленко.



Напомним, законопроект №8591 содержит норму о том, что лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами предпринимателю будет получить невозможно, если "в день подачи заявления о выдаче лицензии расстояние по прямой линии от места запланированного расположения аптеки до ближайшей аптеки составляет менее 500 метров".

Также документ содержит ряд норм, реализация которых приведет к уничтожению аптечных сетей и конкуренции на рынке. В итоге, как предупреждают эксперты, украинцам придется переплачивать за лекарства.