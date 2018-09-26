Цена на газ для населения может вырасти на четверть. Такое повышение прогнозируют в Национальном банке, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам чиновника, это одно из условий Международного валютного фонда. Впрочем, в Кабмине все еще не определились, на сколько поднимать тариф. По словам Ревы, также неизвестно, будут ли увеличивать суммы субсидий или сокращать количество их получателей.

"Я не можу вам сказати, яка буде середня сума по субсидіях, бо я не знаю ціну на газ. Будуть зроблені перерахунки всіх складових тарифів інших, в яких газ використовується: гаряча вода, опалення, але ті цифри прогнозні, які ми заклали в бюджет, вони виходили з прогнозу НБУ. Він передбачає зростання тарифів приблизно на 25 відсотків, і тому саме такі суми були закладені,виходячи з цих прогнозних показників", - заявил Андрей Рева, министр социальной политики.