Второй день Генассамблеи ООН: какие важные решения были приняты? [ Редактировать ]
День переговоров и встреч. Главы государств, которые прибыли в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, сбиваются сегодня с ног - так много мероприятий проходят одновременно. О них и о программе визита украинского президента - Дмитрий Анопченко.
Сегодня с самого утра тут все, что только может быть. Все - параллельно, одновременно, в условиях дедлайна. Заседание совбеза ООН, где председательствует лично Дональд Трамп, встреча высокого уровня по противодействию терроризму, выступления президентов с трибуны генассамблеи. Даже главам государств, а им выделен кортеж и полицейское сопровождение, приходится очень постараться, чтобы никуда не опоздать, что уж говорить о членах делегаций и прессе.
В программе визита Петра Порошенко тоже все расписано по минутам. Два главных события - выступление с трибуны генассамблеи и переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, она начнется вот-вот. Важная деталь - на эту встречу президент привез оригинал большого договора о дружбе с Россией, от пролонгации которого Украина сейчас отказывается. Для того чтобы и этот документ остался в ООН и само это событие осталось в истории.
Среди тех встреч, которые уже состоялись - переговоры с президентами Хорватии, Египта и Йемена. С самого утра был деловой завтрак с первыми лицами американского бизнеса - теми, кто хотел бы инвестировать в Украину: IBM, Boeing, Motorola, Citi bank. Вечером ожидается встреча с президентом Турции. Есть и событие, которое не значится в официальной программе, но из источников в Госдепартаменте нам стало известно о возможности встречи президента с Майком Помпео. И разговоре о многом, в том числе и о Донбассе.
О возможности изменить ситуацию там Петр Порошенко говорил в ООН накануне, подчеркнув, что самым реальным путем для этого является миротворческая миссия под эгидой ООН - и организация должна к этому вопросу вернуться - вопреки противодействию России.
"Только Россия против миротворцев. Одна из причин этого - Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российские войска и российскую военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль за российско-украинским участком границы, который используют для постоянного проникновения своих войск на Донбасс. Я считаю, это тестом - способна ли организация реагировать на меняющуюся конфликтную ситуацию. Тестом, который еще только предстоит пройти", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
По стечению обстоятельств, именно здесь, в Нью-Йорке, в рабочей обстановке, когда и праздновать-то некогда, президент встретил свой день рождения, Петру Порошенко исполнилось 53 года. И первыми, кто его поздравил, стали американские украинцы. Спев "многая лета" и, как принято в США - Happy birthday to you.
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