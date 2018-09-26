Массовое отравление детей в Ривненской области: подробности инцидента [ Редактировать ]
Массовое отравление детей в Ривненской области. На больничных койках оказались 22 воспитанника школы-интерната и двое взрослых. Все подробности знает Снежана Сидорук.
Первые воспитанники Мизоцкой школы-интерната попали в инфекционное отделение районной больницы еще 19-го сентября. Через несколько дней госпитализированных было уже десять. В больницу доставили и двух работников учреждения - воспитателя и повара.
"Всі дорослі працівники Мізоцького інтернату. Діти там підопічні. У всіх хворих однакова симптоматика, із скаргами на підвищення температури тіла, блювоту і біль у животі", - говорит Людмила Ткачук, заведующая инфекционным отделением Здолбуновской районной больницы.
Десятилетняя Даша на больничной койке уже шестой день. Возле ребенка дежурит мама. Говорит, после того как дочь пожаловалась на боль в животе, их вызвали в школу.
"Забрали додому. В неї температура 39. Впала в обморок. Ми визвали швидку", - рассказывает Ольга Островская, мать воспитанницы Мизоцкой специальной общеобразовательной школы-интерната.
В соседней палате - одиннадцатилетний Виталий. Его скорая забрала прямо из школы. Мальчику первому стало плохо, еще на утренней зарядке.
"Я на сніданку був на зарядці, мене скрутило.
- Як скрутило?
- Колобком, полежав в ізоляторі трохи і забрала скора. Температура під сорок була", - рассказывает Виталий, воспитанник Мизоцкой специальной общеобразовательной школы-интерната.
Учебное заведение сразу же закрыли. Всех воспитанников, а их более двухсот, отправили домой.
"- Призупинили навчання. Викликали, повідомили батьків. Діти були розібрані. Все продезінфіковано.
- Карантину немає ніякого.
- У нас заклад для дітей з особливими освітніми потребами", - говорит Юлия Горчак, заместитель директора Мизоцкой специальной общеобразовательной школы-интерната.
Причиной отравления воспитанников и учителей Мизоцкой школы-интерната стала сальмонелла. Это уже подтвердили лабораторно. Пока делали анализы, количество заболевших возросло в два раза.
"Цей збудник ми виявили від хворих, а також в готовій сировині в м'ясі сирому охолодженому та на кухонних поверхнях харчоблоку. Обставини, що сприяли поширенню спалаху це не дотримання особистої гігієни, порушення санітарно-гігієнічних вимог під час зберігання та приготування продуктів. Ймовірним джерелом зараження могли стати два працівника харчоблоку, в яких виділили сальмонелу. Під час спалаху в Мізоцькій школі-інтернаті постраждало 24 людини - 22 дітей та 2 дорослих. Шістнадцять постраждалих лікуються стаціонарно в інфекційних відділеннях. Зокрема, 11 в Здолубнівській райлікарні, 4 в Млинові і одна дитина в Костополі", - говорит Виктор Мороз, заведующий эпидотделом Ривненского областного лабораторного центра.
Из-за вспышки инфекции все учебные, спальные корпуса и столовую продезинфицировали. Сейчас помещения закрыты. Когда возобновят учебу, пока неизвестно.
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