В ВР фракции других кандидатов в президенты не проголосуют из самосохранения за представление Генпрокуратуры на Вилкула, которое может носить политический характер.

"Другие депутаты, я говорю про Тимошенко и всех остальных, сидят в парламенте и смотрят: если власть делает представление на снятие неприкосновенности с Вилкула, так они могут и на нас представление сделать. Естественно, есть шанс того, что эти представления опять не будут проголосованы накануне выборов", - об этом в эфире NewsOne заявил политолог Андрей Бузаров, комментируя повторное представление ГПУ на снятие неприкосновенности с одного из лидеров оппозиции Александра Вилкула.

Эксперт отметил:

На Вилкула уже второй раз за год делают представление. Подают это под соусом борьбы с коррупцией и так далее. Хотя, все мы понимаем предвыборную ситуацию, Вилкул - один из кандидатов на президентский пост. И давление на каких-то политиков приводит к обратному эффекту.

Ранее, политический эксперт Николай Мельник в эфире "Київ ТВ" сказал, что после попытки ГПУ снять неприкосновенность с Вилкула его электорат еще больше поддержит.

Напомним, что это не первая попытка силовиков оказать давление на Вилкула. 25 мая 2018 ГПУ внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Александра Вилкула.

19 июня 2018 регламентный комитет Верховной Рады вернул представление в ГПУ в связи с тем, что оно было подано с нарушением законодательства.