Из 6 миллиардов гривен госдотаций, выделенных для фермеров в этом году, аграрии получили только один миллиард. Куда ушли остальные пять? И как вести этот бизнес без поддержки государства? Об этом в материале.

Фермерское хозяйство "Свитанок" в Харьковской области единственное на востоке Украины, где выращивают скот на убой. Сейчас здесь около 500 коров и 12 тысяч свиней. Вот только развиваться хозяйство не может, говорит директор. Несколько лет назад государство прекратило поддержку таких агропредприятий. Заработанных денег хватает лишь на содержание поголовья и зарплаты сотрудникам.

"Ми отримували НДС на спецрахунки, цю програму від нас забрали. Ми б хотіли, щоб її повернули. Це 20 відсотків, це досить така цифра була, ми могли купити нове обладнання, нову техніку. Зараз це трохи важче", - говорит Александр Колесник, директор агрофирмы "Свитанок".

Спецрежим НДС означает, что фермеры освобождаются от уплаты налогов, а деньги направляют на развитие своих хозяйств. С 2017 года правительство отменило льготное налогообложение. И всех сельхозпроизводителей перевели на общую систему. Взамен - ввели кредитование, вот только фермерам оно недоступно.

"Для того чтобы по этой программе получить деньги, компенсацию, ты должен взять этот кредит, по сути, отработать, заплатить, и потом тебе может быть компенсируют. Но простите, те кредиты, которые можно было взять, уже взяли. Поэтому она де-факто не выбирается, то есть деньги остаются в государстве. Они не делают той роли, которую должны были сделать", - рассказал Михаил Соколов, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета.

"Очень часто наше государство говорит о том, что сельское хозяйство - это драйвер экономики, и оно сделает погоду в развитии страны, Действительно последнее время, это десятилетия, сельское хозяйство вышло на 40% всего экспорта, это сельскохозяйственная продукция. Но это сделано не благодаря поддержки государства, а скорее всего вопреки. Потому что когда общаешься с реальными руководителя ферм, то, как правила, они никто поддержки не получают", - заявил Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер "Оппозиционного блока".

Процедуру получения госпомощи агрофирмами - власти усложнили намеренно, считает Юрий Бойко. И сделано это в интересах крупных предприятий, уверен лидер "Оппозиционного блока".

"В прошлом году заложили 4 млрд. грн. Господдержки сельскому хозяйству, из которых 2 забрал бизнесмен Косюк приближенный к президенту, 2 - разделили на всю страну и то все не выбрали. В этом году такая же история. Из 6 млрд грн господдержки выбрали около миллиарда. 5 млрд забюрократизировали и люди их практически не получили. Можно сказать, что государство в лице правительства саботирует и плевательски относится к реальным нуждам производителя", - говорит Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер "Оппозиционного блока".

По словам Юрия Бойко, "Оппозиционный блок" будет требовать возобновить программу спецрежима НДС, освобождения сельхозпроизводителя от налогообложения и настаивать на внедрении адресной госпомощи фермерам.