Заявка на премьерское кресло. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин еще до конца года собирается занять кабинет на Даунинг-стрит, 10. Пользуясь нестабильностью, вызванной Брэкзитом, лейбористы расшатывают ситуацию. Каковы шансы, что Тереза Мэй переедет? Об этом Светлана Чернецкая из Лондона.

Джереми Корбин - лидер второй по популярности партии Великобритании. Среди лейбористов он известен как сторонник крайне левых взглядов. Убежденный пацифист, антифашист и социалист. Сам он ведет очень скромную жизнь - автомобилям предпочитает велосипед, с 20 лет не ест мясо. За долгую политическую карьеру не раз оказывался в центре скандалов. То евреев обидел антисемитским высказыванием, то выразил восхищение российским президентом. Сейчас, когда правительство в полном замешательстве по поводу Брекзита, у Корбина появился шанс стать реальной альтернативой. И он, похоже, не собирается упустить эту возможность. На съезде лейбористской партии Корбин выступил с 50-минутной речью, описав светлое будущее страны, если он станет премьером. Обещает новые рабочие места, бесплатные детсады и больше полицейских.

"Брекзит - это будущее нашей страны и наши жизненные интересы. И нам нужно соглашение по выходу из ЕС, которое защитит наши рабочие места, права людей на работу, а также экологические и потребительские стандарты. И если Тереза Мэй не сможет договориться об этом, то ей нужно освободить место для партии, которая сможет это сделать", - говорит Джереми Корбин, лидер лейбористской партии Великобритании.

Главная надежда Корбина, что правительство окончательно провалит переговоры по выходу из ЕС и придется проводить досрочные выборы. Ведь сейчас, на фоне ослабленных Брекситом консерваторов, лейбористы выглядят более убедительно. По последним соцопросам, оппозиционеров сейчас поддерживают больше избирателей, чем правящую партию.

Но, отчетливо понимая свои шансы, Тереза Мэй уже заявила - ни о каких выборах и речи быть не может. Дескать, это не в национальных интересах.

Так что, похоже, Джереми Корбину придется ждать до 2022, чтобы получить шанс выиграть выборы и стать новым премьер-министром Великобритании.