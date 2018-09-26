Останется ли Квятковская в кресле директора зависит от результатов конкурса и от петиции

Школа коррупции. В Днепре учителя и родители выступили против директора одного из учебных заведений. Требуют уволить ее за регулярные поборы и создание невыносимых условий для работы. Со сторонами конфликта пообщалась Елена Мендалюк.

Инга Ивченко более 10 лет преподает английский, занимается классным руководством. В руках у нее - десятки писем: и в Министерство образования, и к президенту. Все - с жалобами на директора 23-й школы Наталью Квятковскую.

"Это страшно, страшно работать в такой обстановке. Человек очень деспотичный и авторитарная. Существует только два мнения: одно Натали Анатольевны, другое - неправильное. Те учителя ей не нравится, создаются зоны отчуждения", - говорит Инга Ивченко, учитель английского языка Днепровской средней школы №23.

Все обращения остались без ответа. Учительница решила создать петицию на сайте горсовета, чтобы Квятковскую не назначили снова директором. Ее контракт истек в июне. Петицию поддержали уже около двухсот человек. В том числе родители. За лето в другую школу перешли более 60 учеников. Документы сына была вынуждена забрать и Людмила Голуб. Говорит, не занесли взятку директору - и ребенка завалили на тестировании.

"Наталья Анатольевна назначала встречу с моим мужем у карусели и говорила, что все кто хотел вопрос решил о поступлении в физический класс. Ну, если вы не решили вопрос, значит вы не хотели", - говорит Людмила Голуб, мать бывшего ученика Днепровской средней школы №23.

По словам родителей, для Натальи Квятковской учебное заведение - это бизнес. Ежемесячно в фонд школы собирают по 300 гривен с ученика. На что тратят - не знает никто.

"В среднем в месяц выходило около 70 000 грн в месяц. Наличными. Но мы хотели узнать куда они идут. Прозоров никакой не было, куда пошли деньги, где деньги", - говорит Алина Красюк, мать ученика Днепровской средней школы №23.

Сейчас Наталья Квятковская исполняет обязанности заместителя и готовится к конкурсу на замещение должности директора. Комментировать обвинения отказалась.

"Искусственно раздутая ситуация не более того. Я бы очень не хотела, чтобы мы фигурировали на канале "Интер". Потому что для этого нет. Школа не может быть местом для ток-шоу", - говорит Наталья Квятковская, бывший директор Днепровской средней школы №23.

Не допустить Квятковскую снова к руководству настроены и общественные активисты. Собрали всю черную бухгалтерию. Для правоохранителей.

"Собирались родительские деньги, то бишь в фонд школы, баснословные суммы тратились на ремонт, но оно не отвечало. Не может один плакат стоить 12 или 13 000 гривен", - говорит Вадим Мельник, член общественного совета при Днепровском горсовете.

Останется ли Квятковская в кресле директора зависит от результатов конкурса и от петиции. Чтобы горсовет Днепра рассмотрел этот вопрос документ должен набрать 900 голосов.