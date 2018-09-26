В Одесской области продолжаются политические давления на депутатов "Оппозиционного блока" [ Редактировать ]
В Одесской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета Владислава Финика. Подробности произошедшего, а также версии: кто мог совершить преступление - далее в материале.
Все произошло в пригороде Одессы в три часа ночи. Авто Владислава Финика - депутата облсовета от "Оппозиционного блока", стояло во дворе частного дома. Самого политика не было - он в отъезде. Адвокат рассказывает: предположительно, злоумышленник забрался на забор по трубе.
"Залез на данный парапет, с которого разлил горюче-смазочную жидкость на заднюю правую часть этого автомобиля".
Машина вспыхнула. Родные депутата заметили это и сами начали гасить пламя. На утро полицейские обнаружили на пороге пластиковую бутылку с остатками горючей смеси - скорее всего, именно ее использовали для умышленного поджога. Уголовное производство открыто по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества".
"Если бы родственники не предприняли экстренные меры по тушению данного транспортного средства вполне вероятно, что пламя могло дальше распространиться, в том числе и на жилое помещение", - говорит Александр Зубрицкий, представитель депутата Одесского облсовета Владислава Финика.
Произошедшее Владислав Финик связывает со своей политической деятельностью. Говорит - скорее всего, это дело рук оппонентов.
"Потому что тем бизнесом, которым я занимаюсь, он не подразумевает никаких конфликтов, никаких споров. Я юрист, занимаюсь консультированием. А в политике я занимаю активную позицию в составе "Оппозиционного блока" и я думаю, что это событие напрямую связано как раз с той деятельностью, которой я занимаюсь", - говорит Владислав Финик, депутат Одесского облсовета, "Оппозиционный блок".
В "Оппозиционном блоке" напоминают: за несколько лет в Одесской области было совершено более двадцати нападений на представителей этой политсилы. И уверяют - ни один из этих случаев до сих пор не расследован. После поджога автомобиля Финика, оппозиционеры написали обращения губернатору, областному прокурору, начальнику полиции и главе облсовета с требованием активизировать работу правоохранителей.
"Расследований никаких не проводится, не ищутся не виновники, ни заказчики. Мы видим в этом единственную причину - в том, что власть не готова, не хочет и не заинтересована в расследовании этих преступлений. Если опять все наши требования проигнорируются, принято решение принимать более радикальные способы борьбы", - заявил Вадим Шкаровский, руководитель фракции "Оппозиционного блока" в Одесском облсовете.
Пока разбирались с этим происшествием, появилось новое сообщение. На этот раз из Ширяевского района. Там неизвестные подожгли дом главы районной организации "Оппозиционного блока" Натальи Куртогуз. Как и в случае с Фиником, однопартийцы говорят о политической подоплеке случившегося.
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