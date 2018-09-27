Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

В тексте документа высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Посольство также отмечает, что резолюция, соавторами которой выступили более двух десятков сенаторов, была представлена 14 марта группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричард Дурбином.

Ранее мы сообщали, что власти штата Огайо (США) выдали прокламацию, в которой признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа.