Олег Ляшко закликав посилити відповідальність нотаріусів [ Редактировать ]
15 років тюрми для "чорних" нотаріусів і тих, хто їх захищає - таку ініціативу озвучив лідер "Радикальної партії" під час візиту до фермерів Харківщини.
Нардеп засвідчив людям свою підтримку та розповів, що вже зробив на їхній захист. Зокрема законопроект "Рейдерству - стоп!" передбачає аудіо- та відеофіксацію будь-яких нотаріальних угод щодо землі й майна.
"Ми пропонуємо прийняти закон, щоб будь-які нотаріальні дії по землі, по майну, і по сьому іншому посвідчувати під відео і під аудіофіксацію. Щоб коли він приходить з документами, що уже переписано майно: "а покажіть, хто переписував і коли переписував, хто був учасником цієї угоди, хто приходив до нотаріуса посвідчувати" і дивитися аудіо, відео. Якщо це махінація, то нотаріус - той, що переписав, "чорний" нотаріус, так званий, - одразу отримав 15 років тюрми ", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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