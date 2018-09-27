Родственные души: топ-10 признаков "своего" человека [ Редактировать ]
Родственная душа - не обязательно вторая половинка. Зачастую, так называют близких друзей и тех, кому всецело доверяют, открываются, ценят больше всего. Скорее всего, вы и сами знаете, что этот человек - ваша родственная душа. Но если есть сомнения - вот 10 верных признаков.
1. Кажется, что вы знакомы целую вечность
Вы недавно познакомились, но кажется, будто знаете друг друга чуть ли не с рождения. Некоторые детали ваших жизней настолько похожи, что складывается впечатление, будто вы росли вместе. Взгляды на важные вещи совпадают. И это дарит ощущение комфорта и близости, сообщает "Лайфхакер".
2. Вы понимаете друг друга
Чаще всего вам без уточняющих вопросов понятно, что человек хочет сказать. В большинстве романтических или дружеских отношений система жестов и знаков появляется с годами, этому способствует тесное общение. Но некоторые приходят в нашу жизнь уже подготовленными и верно трактуют, что мы хотим донести. И это очень все упрощает, так как не надо тратить время на объяснения.
Однако ни от кого не стоит ожидать сеансов телепатии. Если вам что-то нужно, скажите об этом. Так куда лучше, чем ждать от человека свершений, а потом обижаться, что он вас не понял.
3. Различия не ссорят вас, а развивают
Даже близнецы при всем внешнем сходстве очень отличаются по характеру. Чего ждать от чужих, по сути, людей. Естественно, в вас есть полярно разные качества. Но само собой получается, что вы используете их не как повод для ссоры. Различия в характере и поведении позволяют вам учиться друг у друга, делая каждого из вас совершеннее.
4. Вы сопереживаете
"Вместе в горе и в радости" - не пустые слова, эта формула работает и в любви, и в дружбе. Эмпатичный человек может понять, что чувствует знакомый, попавший в беду. А боль по-настоящему близкого человека переживается, как своя.
5. Радость сближает вас
Если с горем все понятно, то с радостью обычно ситуация не так однозначна. Посочувствовать кому-то достаточно просто, а вот разделить моменты счастья уже сложнее. Если вы искренне способны на это и не завидуете, не превращаете достижения друг друга в элемент соревнования, не обесцениваете чужие успехи, и это взаимно, то такие отношения дорогого стоят.
6. Вы можете быть собой
Обычно при знакомстве человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Свои странности и чудачества мы приберегаем для тех, с кем становимся ближе. Хотя и в этом случае, бывает, не раскрываемся до конца.
Это вопрос безопасности: показывая себя с необычной стороны, человек может столкнуться с насмешками, упреками или оскорблениями, что очень неприятно. С родственными душами же мы чувствуем себя настолько расслабленно, что не боимся быть собой.
7. Вы легко миритесь с недостатками друг друга
К отношениям можно подходить с разной меркой. Чаще их принято оценивать с позиции того, как много люди в них вкладывают, что делают, насколько готовы меняться.
Но можно подойти и с другой стороны: среди ваших близких всегда есть люди, которые бесят меньше, чем остальные. Вы легко уживаетесь на одной территории, ваши привычки не противоречат друг другу, а мысль, что вам лучше было бы в одиночестве, практически не мелькают. Не стоит недооценивать таких людей.
8. Вы вместе, потому что хотите этого
Главное, что вас связывает, - желание быть рядом, а не внешние обстоятельства. Если вычесть из уравнения совместную ипотеку, общий бизнес или какие-то другие обязательства, вы все равно будете общаться, причем не лучше и не хуже, чем сейчас.
9. Ваши ссоры не конец света
Вы, как и все, спорите и ссоритесь, но при этом достаточно быстро миритесь. Во-первых, вы достаточно дорожите друг другом, чтобы не дать противоречиям разрушить отношения. Во-вторых, вы признаете друг за другом право на разные мнения. В-третьих, даже в пылу ссоры вы сдерживаетесь от ударов в самые чувствительные болевые точки.
Благодаря этому выяснение отношений не заканчивается трещинами в них, вы просто переступаете через конфликт и идете дальше.
10. Вы просто знаете, что это он/она
Звучит субъективно, но разве само понятие "родственная душа" имеет отношение к фактам и логике? Если вы смотрите на кого-то и видите в нем надежного товарища, без которого вы бы не были тем, кем являетесь, другие доказательства не нужны.
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