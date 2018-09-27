Свой профессиональный праздник День воспитателя и всех дошкольных работников в Украине отмечают 27 сентября.

Чтобы помочь родителям воспитать достойного члена общества, воспитатели и дошкольные работники должны обладать чрезвычайной выдержкой, жизненной мудростью и педагогическим талантом.

Поэтому не забывайте поздравить этих людей с профессиональным праздником.

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Сегодня праздник у людей

Безмерно добрых, терпеливых,

Ведь воспитание детей

Нелегкий труд и кропотливый.

Они спокойно, не спеша,

Детишек к школе подготовят

И успокоят малыша.

Пусть детки вас не огорчают

А поводы дают гордиться

Тем, что с годами, вырастая,

Придут к вам, чтобы поклониться.





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Ваш труд благороден, в почете всегда.

Счастливыми будут пусть ваши года.

И детский, заливистый, радостный смех

Пускай вам приносит удачу, успех.



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Дети - это маленький народ,

У детишек разные характеры,

Трудно к ним ко всем найти подход...

Это могут только воспитатели!

Занят кто в дошкольном воспитании -

Тот ребенка должен понимать,

Чтоб детей любить и обожать -

Мало одного образования!

К школе вы проводите мосток,

Вам от нас - сердечный поздравок.

Вы, как никто, достойны уважения!

Желаем вам здоровья и терпения!

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Дорогие наши работники детского сада, с профессиональным праздником вас! Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.

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Дорогие воспитатели и все дошкольные работники! Родители доверяют вам самое дорогое, что у них есть - своих ребятишек. Вы окружаете детей теплом, заботой, улыбками. Хочется поблагодарить вас и пожелать, чтобы и вас окружала любовь и тепло любимых людей, чтобы всегда сияла улыбка на лице. С праздником!

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Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы - первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный клад в их воспитание, спасибо вам за это! Желаем, чтоб то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!





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Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

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