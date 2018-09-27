День воспитателя: поздравления в стихах, прозе и картинках [ Редактировать ]
Свой профессиональный праздник День воспитателя и всех дошкольных работников в Украине отмечают 27 сентября.
Чтобы помочь родителям воспитать достойного члена общества, воспитатели и дошкольные работники должны обладать чрезвычайной выдержкой, жизненной мудростью и педагогическим талантом.
Поэтому не забывайте поздравить этих людей с профессиональным праздником.
***
Сегодня праздник у людей
Безмерно добрых, терпеливых,
Ведь воспитание детей
Нелегкий труд и кропотливый.
Они спокойно, не спеша,
Детишек к школе подготовят
И успокоят малыша.
Пусть детки вас не огорчают
А поводы дают гордиться
Тем, что с годами, вырастая,
Придут к вам, чтобы поклониться.
***
Ваш труд благороден, в почете всегда.
Счастливыми будут пусть ваши года.
И детский, заливистый, радостный смех
Пускай вам приносит удачу, успех.
***
Дети - это маленький народ,
У детишек разные характеры,
Трудно к ним ко всем найти подход...
Это могут только воспитатели!
Занят кто в дошкольном воспитании -
Тот ребенка должен понимать,
Чтоб детей любить и обожать -
Мало одного образования!
К школе вы проводите мосток,
Вам от нас - сердечный поздравок.
Вы, как никто, достойны уважения!
Желаем вам здоровья и терпения!
***
Дорогие наши работники детского сада, с профессиональным праздником вас! Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.
***
Дорогие воспитатели и все дошкольные работники! Родители доверяют вам самое дорогое, что у них есть - своих ребятишек. Вы окружаете детей теплом, заботой, улыбками. Хочется поблагодарить вас и пожелать, чтобы и вас окружала любовь и тепло любимых людей, чтобы всегда сияла улыбка на лице. С праздником!
***
Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы - первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный клад в их воспитание, спасибо вам за это! Желаем, чтоб то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!
***
Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!
Также мы предлагаем нестандартные идеи подарков ко Дню учителя.
по теме
Икона Воздвижение Креста Господня: в чем помогает
27 сентября православные верующие отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, один из 12 главных праздников Православной Церкви
27 сентября: какой сегодня праздник
27 сентября - 270-й день года (271-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 95 дней
26 сентября: какой сегодня праздник
26 сентября - 269-й день года (270-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней
Что подарить на День учителя: оригинальные идеи (фото)
День учителя в Украине отмечается каждое первое воскресенье октября
Осеннее равноденствие-2018: как привлечь богатство и любовь
Равноденствие происходит дважды в год: весной и осенью