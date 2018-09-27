Компания LG должна представить новый флагманский смартфон V40 ThinQ 3 октября. Фото новинки уже слили в сеть. Фото разместил блогер Эван Бласс, сообщает The Verge.

Как показывает фото, V40 ThinQ оснащен дисплеем с вырезом вверху экрана. Диагональ OLED-дисплея составляет 6,4 дюйма, соотношение сторон – 19,5:9.

По слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 845 с тактовой частотой 1.77 ГГц. Устройство получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти.

Также гаджет получит специальную кнопку Google Assistant на боковой грани и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

На задней панели также расположена основная камера сразу с тремя сенсорами. Первый модуль имеет разрешение 12 Мп с f/1,5, второй на 16 Мп с f/1,9 и третий – 12 Мп с диафрагмой f/2,4. Селфи камера имеет два модуля на 8 Мп и 5 Мп.

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