Пять камер сразу: появились фото нового смартфона LG [ Редактировать ]
Компания LG должна представить новый флагманский смартфон V40 ThinQ 3 октября. Фото новинки уже слили в сеть. Фото разместил блогер Эван Бласс, сообщает The Verge.
Как показывает фото, V40 ThinQ оснащен дисплеем с вырезом вверху экрана. Диагональ OLED-дисплея составляет 6,4 дюйма, соотношение сторон – 19,5:9.
По слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 845 с тактовой частотой 1.77 ГГц. Устройство получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти.
Также гаджет получит специальную кнопку Google Assistant на боковой грани и сканер отпечатков пальцев на задней панели.
На задней панели также расположена основная камера сразу с тремя сенсорами. Первый модуль имеет разрешение 12 Мп с f/1,5, второй на 16 Мп с f/1,9 и третий – 12 Мп с диафрагмой f/2,4. Селфи камера имеет два модуля на 8 Мп и 5 Мп.
Читайте также о проблемах, на которые жалуются пользователи новых iPhone XS.
по теме
Ученые назвали смертельную опасность гаджетов
Специалисты Исследовательского института CHEO обнаружили негативное воздействие смартфонов и планшетов на развитие детей и подростков
iOS 12: какие новые возможности появились в гаджетах
Компания Apple выпустила финальную версию операционной системы iOS 12
iOS 12: что нужно знать перед обновлением
Компания Apple выпустила финальную версию операционной системы iOS 12
Apple прекратила продажи iPhone X
Менее чем через год после выхода Apple прекратила продажи iPhone X на своем официальном сайте
Apple представит новый iPhone: названа цена гаджета
Apple перейдет ценовой барьер