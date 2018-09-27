Аграрии и металлурги - основные инвестирующие за рубеж отрасли - СМИ [ Редактировать ]
Украина инвестировала в акционерный капитал иностранных компаний 6,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстата. При этом за последние 5 лет наблюдается сокращение инвестиций за границу. Связано это с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Стоит также здесь отметить, что 95% инвестиций из Украины приходятся на Кипр. Среди отраслей, которые реально инвестируют средства за границу, - это пищевые компании, агрокомпании и компании горнопромышленного комплекса. Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".
По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, выход украинских компаний на рынки других стран и инвестирование за рубеж - это положительный момент в оценке украинского бизнеса.
"Сам факт того, что крупный бизнес, а мы считаем, что речь идет об очень большом бизнесе, расширяет свое влияние и выходит на рынки западных стран, в этом ничего плохого нет. Это на самом деле говорит о том, что они достаточно мощные для того, чтобы иметь возможность расширять свое влияние и свои возможности", - сообщил Кушнирук.
По словам эксперта, выход с инвестициями на иностранные рынки возможен только в случае уверенности бизнеса в качественном продукте.
"Еще один вид инвестиций, когда покупаются определенные сырьевые возможности. Например, как "Метинвест" покупал в Соединенных Штатах и в Европе. Поэтому здесь есть и другой вариант, когда закупается там производство, можно туда поставлять полуфабрикаты и там перерабатывать или, наоборот, закупать сырье. Уголь, например, они там закупают коксующийся и везут его в Украину", - заявил эксперт.
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