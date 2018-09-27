Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании в Ньоне (Швейцария) назвал имя страны-победительницы тендера на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. 17-й чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

У заявки Германии был один конкурент - Турция, но члены Исполкома УЕФА большинством голосов поддержали немецкую заявку. Уже сейчас известно, что в турнире примут участие 24 команды.

По регламенту, для его проведения должны быть задействованы 10 стадионов вместимостью: один стадион как минимум на 60 тысяч зрителей (для финального матча); два стадиона как минимум на 50 тысяч зрителей; три стадиона как минимум на 40 тысяч зрителей; четыре стадиона как минимум на 30 тысяч зрителей.

Ранее мы писали о том, что ФИФА изменит правила проведения ЧМ.