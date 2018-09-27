В ВСУ считают наиболее вероятной причиной взрыва миномета на Ривненском полигоне халатность личного состава военнослужащих, которые проводили стрельбы.

Об этом после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны сообщил начальник управления ремонта и технической подготовки Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружения ВСУ Иван Лесовой, передает "РБК-Украина".

"Я не хочу об этом говорить, но есть халатность личного состава. Произошел выстрел миномета, то нужно же проверить! Учения проходят с такими нарушениями - низкая требовательность даже к командиру миномета", - сообщил он.

Военный объяснил, что взрыв мог произойти из-за случайного двойного заряжания. По его мнению, солдаты могли не увидеть вторую мину в стволе миномета, когда проводили боевые стрельбы в ночное время.

"Если он его не чистил: ствол не чищенный, мина до конца не опускается, боек не достает, мина остается. А ночью, когда начинают стрелять - не видно: одна там мина или две... Там так же комбат, вероятно, посветил фонариком и сказал, что ствол не заряжен. Дали команду снять предохранитель и зарядить мину. Вторая мина села. Поэтому выстрел сразу дал взрыв. Вот и все", - добавил он.

Представитель ВСУ также опроверг информацию о том, что завод Маяк не проводил ремонтное обслуживание минометов Молот.

"Маяк ездил, ездил по зоне АТО, я даю 100% гарантию, он ездил и менял. Ведь наш немного хрупкий получился этот механизм двойного заряжания. А Маяк ездил и менял. Я не знаю, почему он (генпрокурор Юрий Луценко, - ред.) так говорит. Я писал письма и в Укрноборонпром, и министру обороны. Павловский лично там хорошо их "накручивал" и они ремонтировали", - сообщил он.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе взорвался миномет.