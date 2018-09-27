Планируемое властью повышение цены на газ уничтожит и людей, и промышленность. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время посещения предприятия "АЙС" в Запорожье в четверг, 27 сентября.

На предприятии работает 200 человек, которые выпускают качественную продукцию, пользующуюся спросом не только в Украине, но и за рубежом. Юрий Бойко подчеркнул, что данное предприятие - это классический пример отношения государства к малому и среднему бизнесу.

"Сегодняшний режим устранился от помощи такому бизнесу. Более того, они осложняют жизнь предприятиям, установив цену на газ свыше 500 долларов. Когда такое было в стране? НАК вместо прямых заключил биржевые, спотовые контракты. Это значит, что если завтра похолодает, газ в Европе подорожает, и "Нефтегаз" еще больше поднимет цены для промышленности. А это критично для себестоимости продукции таких предприятий. Т.е. она становится просто неконкурентоспособной на внешних рынках. Такой ценой на газ малый и средний бизнес в Украине просто уничтожаются. Это недопустимо", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что должна быть единая цена на газ в стране.

Когда я был министром энергетики, у меня в мыслях не было поставить 500 долларов в качестве цены на газ и таким образом гробить отечественную промышленность. Это безобразие мы будем устранять. Как только произойдет смена власти, я гарантирую, что мы поменяем эту систему.

"Цена на газ должна формироваться с учетом реальной, экономически обоснованной стоимости украинского газа и газа, который должен поставляться по долгосрочным контрактам. При сегодняшних условиях единая цена на газ для всех потребителей не должна превышать 200 долл. Может быть и ниже. Тогда это будет справедливо и люди будут понимать, что есть единая цена, одинаковая для всех, вот так она рассчитывается и она логична. А не 500 долларов, как заложили сегодняшние горе-руководители. Это придется менять", - пояснил Юрий Бойко.

Ранее мы писали о том, что цена на газ для населения "взлетит".