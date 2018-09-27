Хлопець був поранений, коли разом з іншим бійцем укріплював позиції

До Дніпра терміново доставили бійця з Мар'їнки. 29-річний Сергій Півторацький дістав міно-вибухове поранення. Хірурги лікарні імені Мечникова кілька годин витягали з тіла військового осколки, вони буквально зрешетили усе тіло - з голови до ніг. Хлопець був поранений, коли разом з іншим бійцем укріплював позиції. Під їхніми ногами вибухнула міна. Військові вважають, що її установила диверсійно-розвідувальна група бойовиків.

"В целях безопасности мы с товарищем решили закрыть в здании, где мы живем щель большая. Человек может пролезть. Хотели положить дверь на дверную раму, только подняли и произошел взрыв", - розповідає Сергій Півторацький, військовослужбовець ЗСУ.

"В настоящее время мы ему переливаем кровь, готовим его к последующим операциям. Попытаемся достать те осколки, которые вонзились глубоко в тело", - говорить Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова.