До Дніпра доставили бійця, який дістав міно-вибухове поранення [ Редактировать ]
До Дніпра терміново доставили бійця з Мар'їнки. 29-річний Сергій Півторацький дістав міно-вибухове поранення. Хірурги лікарні імені Мечникова кілька годин витягали з тіла військового осколки, вони буквально зрешетили усе тіло - з голови до ніг. Хлопець був поранений, коли разом з іншим бійцем укріплював позиції. Під їхніми ногами вибухнула міна. Військові вважають, що її установила диверсійно-розвідувальна група бойовиків.
"В целях безопасности мы с товарищем решили закрыть в здании, где мы живем щель большая. Человек может пролезть. Хотели положить дверь на дверную раму, только подняли и произошел взрыв", - розповідає Сергій Півторацький, військовослужбовець ЗСУ.
"В настоящее время мы ему переливаем кровь, готовим его к последующим операциям. Попытаемся достать те осколки, которые вонзились глубоко в тело", - говорить Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова.
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