В Ужгороді затримали правоохоронця-хабарника [ Редактировать ]
Посеред дороги пакет з грошима, розбите авто та чоловік у кайданках - так в Ужгороді затримували правоохоронця-хабарника. 14 тисяч гривень - за таку суму місцевий дільничний зважився на порушення закону.
Він пообіцяв допомогти уникнути покарання ужгородцю, який завдав легкі тілесні ушкодження. Хабар принесла дружина підозрюваного. Щойно поліцейський взяв гроші - одразу опинився у наручниках.
Максимальна міра покарання, яка світить дільничному - дванадцять років з конфіскацією майна.
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