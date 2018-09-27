Посеред дороги пакет з грошима, розбите авто та чоловік у кайданках - так в Ужгороді затримували правоохоронця-хабарника. 14 тисяч гривень - за таку суму місцевий дільничний зважився на порушення закону.

Він пообіцяв допомогти уникнути покарання ужгородцю, який завдав легкі тілесні ушкодження. Хабар принесла дружина підозрюваного. Щойно поліцейський взяв гроші - одразу опинився у наручниках.

Максимальна міра покарання, яка світить дільничному - дванадцять років з конфіскацією майна.