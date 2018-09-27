Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.

Поклонники неоднозначно восприняли новые фото, кто-то восхищен фигурой, другие же, наоборот, не оценили новый снимок:

"Восхитительна, впрочем как всегда", "Как ондатра", "Фигура крутая", "Красотка", "Не беременна ли случайно?", "Ты такая толстая", Настя, просто класс".

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских покорила поклонников платьем с декольте.