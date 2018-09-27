"Как ондатра": Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Instagram.
Поклонники неоднозначно восприняли новые фото, кто-то восхищен фигурой, другие же, наоборот, не оценили новый снимок:
"Восхитительна, впрочем как всегда", "Как ондатра", "Фигура крутая", "Красотка", "Не беременна ли случайно?", "Ты такая толстая", Настя, просто класс".
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских покорила поклонников платьем с декольте.
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