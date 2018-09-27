Убийство активиста Виталия Олешко: появились новые подробности [ Редактировать ]
Новые подробности в деле об убийстве бердянского активиста Виталия Олешко. Орджоникидзевский райсуд Запорожья обнародовал показания одного из подозреваемых.
Он сознался в преступлении и рассказал, что убийство совершил по заказу владельца местного ресторана "Мохито". С ним он познакомился летом во время отдыха в Бердянске.
Один из товарищей Олешко на своей странице в Facebook сообщил, что подозреваемый - это Артем Матюшин, бывший боец батальона "Торнадо".
по теме
У Кропивницькому судитимуть Арсена Мартиросяна
У Кропивницькому перед судом постане молодик, який два роки тому розстріляв під нічним клубом двох чоловіків. Один із них помер у лікарні, життя другого медикам вдалося врятувати. Майже два роки підозрюваний у вбивстві Арсен Мартиросян ховався від слідства
Защитники Николая Мартыненко требуют отвода прокурора Андрея Петрова
Дело экс-нардепа Николая Мартыненко сегодня слушали в Шевченковском райсуде Киева. Напомню, процесс длится два с половиной года. Адвокат Петр Бойко уверен: представители редставители. Сегодня сторона защиты просила об отводе прокурора Андрея Петрова
Нападение на активиста Михайлика: в Одессе суд избрал меру пресечения подозреваемым
В деле о покушении на жизнь одесского активиста - Олега Михайлика из Одессы - суд избирал меру пресечения подозреваемым. Напомню, все трое - граждане Грузии. Свою причастность они отрицают. Один из них - инвалид первой группы
Киевский суд оправдал известного ювелира
Директор ювелирного завода "Диамант 13" Виталий Лихогуб выиграл судебное разбирательство у гражданина Виктора Зайца за распространение неправдивой информации
Замах на активіста: в Одесі підозрюваним обирають запобіжний захід
22 вересня в правозахисника стріляли біля його будинку. Куля влучила чоловікові в груди