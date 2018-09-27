Новые подробности в деле об убийстве бердянского активиста Виталия Олешко. Орджоникидзевский райсуд Запорожья обнародовал показания одного из подозреваемых.

Он сознался в преступлении и рассказал, что убийство совершил по заказу владельца местного ресторана "Мохито". С ним он познакомился летом во время отдыха в Бердянске.

Один из товарищей Олешко на своей странице в Facebook сообщил, что подозреваемый - это Артем Матюшин, бывший боец батальона "Торнадо".