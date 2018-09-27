Порошенко заявил, что разделяет волнение участников акции [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко заявил, что разделяет волнение участников акции. Он также обеспокоен многочисленными нападениями на активистов. Об этом сообщили в Администрации Президента.
В заявлении говорится, что Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в стране и требует скорейшего расследования покушений на активистов.
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