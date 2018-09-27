Об этом сообщили в Администрации Президента

Президент Петр Порошенко заявил, что разделяет волнение участников акции. Он также обеспокоен многочисленными нападениями на активистов. Об этом сообщили в Администрации Президента.

В заявлении говорится, что Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в стране и требует скорейшего расследования покушений на активистов.