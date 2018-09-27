Во Львове активисты пикетировали местную налоговую. Требовали вернуть миллионные долги в государственную казну. Подробней в материале наших корреспондентов.

Государственная фискальная служба во Львовской области. У здания - активисты общественной организации "Стопкор". В руках - плакаты и громкоговоритель. Требуют вернуть в областной бюджет около сорока миллионов гривен.

"Дайте гроші в бюджет держави. Ці гроші потрібні для громади. Ці гроші потрібні нам українцям для забезпечення життєдіяльності держави України".

По мнению активистов, деньги должна Леся Софиенко, которую они называют пособницей Президента Януковича. По данным участников акции - как бизнесмен - женщина получила за рубежом более 200 миллионов гривен доходов и ничего не заплатила в бюджет.

"Чому Леся Софієнко не сплатила в бюджет львівської області мільйонні суми. Провадження находиться без дій у вашій будівлі. Підніміть документи, скажіть, дайте відповідь - чому ви мовчите".

Но к активистам никто не вышел. Они зашли в здание, чтобы передать обращение руководству.

"Всі хто тут зібрався, хотів би почути по перевірці пару хвилин. Можливо, в вас є якісь повідомлення".

Под давлением активистов работники ГФС пообещали, что начнут проверку.

"Перевірка буде тривати з 25 вересня по 1 жовтня. І до 8 жовтня надається період для оформлення документів", - говорит Игорь Долинский, начальник управления связей с общественностью ГФС во Львовской области.

Активисты говорят, что в области много случаев коррупции, которые требуют немедленного рассмотрения. Поэтому обратились к правоохранителям не затягивать с этим.

"Розслідування затягується. Належним чином не ведеться. По тих фактах які піднімають місцеві активісти. Очільник поліції області так і очільник прокуратури області я від них особисто прошу негайно реакції для того щоб прискорити негайне виконання норм чинного законодавства пов'язане із ефективним і результативним розслідуванням", - говорит Игорь Бондарчук, активист общественной организации "Стопкоррупции".

Кстати, это не первое дело, которое решили расследовать активисты "Стопкора". Члены общественной организации - это юристы, журналисты, участники АТО. Они объединились, чтобы противостоять несправедливости и помогать людям - бороться с коррупцией чиновников. Стопкорровцы расследуют незаконные схемы обогащения, нелегальные застройки, случаи самовольной вырубки леса. Действуют - подчас - жестко, за что им часто достается.

"Наша організація налічує більш ніж 40 осередків по всій країні. Місто Марганець Дніпропетровська область спалили машину. Місто Святогірськ Донецька область підкинули зброю на приватне подвір'я, місто Суми побили. Місто Монастирище незаконне переслідування. І ще купа прикладів. Це тільки наша громадська організація "Стопкорупція". Я не кажу про інші", - говорит Роман Бочкала, координатор общественной организации "Стопкоррупции"

Что же касается дела Леси Софиенко, то если его не будут расследовать, активисты обещают прийти ко львовским фискалам снова. Антикоррупционные акции также планируют провести в Херсонской и Ривненской областях.