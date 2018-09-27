Нападения на активистов: в нескольких городах Украины прошла акция "Молчание убивает" [ Редактировать ]
Вчера ряд общественных организаций анонсировали акцию "Молчание убивает". Ее цель - обратить внимание властей на многочисленные нападения на активистов.
В шесть часов вечера несколько сотен человек, среди которых общественные лидеры, адвокаты и сами активисты собрались в правительственном квартале. Митинг запланирован до глубокой ночи, говорят пикетчики.
Они требуют от властей расследовать нападения на активистов и наказать виновных. Подобные митинги, на которые пришли сотни человек, начались в Харькове, Днепре и Львове. Но там пикетировали местные управления полиции.
А вот в Одессе акция не состоялась. Активисты уехали в Киев.
Напомню, только за последнее время в Украине убили, избили и покалечили несколько человек - в частности, Виталия Олешко, Екатерину Гандзюк и Олега Михайлика.
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