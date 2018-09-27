Они требуют от властей расследовать нападения на активистов и наказать виновных

Вчера ряд общественных организаций анонсировали акцию "Молчание убивает". Ее цель - обратить внимание властей на многочисленные нападения на активистов.

В шесть часов вечера несколько сотен человек, среди которых общественные лидеры, адвокаты и сами активисты собрались в правительственном квартале. Митинг запланирован до глубокой ночи, говорят пикетчики.

Они требуют от властей расследовать нападения на активистов и наказать виновных. Подобные митинги, на которые пришли сотни человек, начались в Харькове, Днепре и Львове. Но там пикетировали местные управления полиции.

А вот в Одессе акция не состоялась. Активисты уехали в Киев.

Напомню, только за последнее время в Украине убили, избили и покалечили несколько человек - в частности, Виталия Олешко, Екатерину Гандзюк и Олега Михайлика.