Советника мэра Харькова подозревают в незаконных вырубках леса [ Редактировать ]
В незаконных вырубках леса подозревают Советника мэра Харькова. Прокуратура сообщила ему о подозрении. Следователи установили, что чиновник незаконно отдал под строительство жилья 22 сотки земли, принадлежащие "лесной научно-исследовательской станции".
Прокуроры уже обратились в суд с требованием взять чиновника под круглосуточный домашний арест и отстранить от должности на время расследования. А незаконно приватизированные участки вернуть государству.
Фамилию подозреваемого в прокуратуре не называют, но по данным СМИ - это Юрий Санин.
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