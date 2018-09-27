Прокуратура сообщила ему о подозрении

В незаконных вырубках леса подозревают Советника мэра Харькова. Прокуратура сообщила ему о подозрении. Следователи установили, что чиновник незаконно отдал под строительство жилья 22 сотки земли, принадлежащие "лесной научно-исследовательской станции".

Прокуроры уже обратились в суд с требованием взять чиновника под круглосуточный домашний арест и отстранить от должности на время расследования. А незаконно приватизированные участки вернуть государству.

Фамилию подозреваемого в прокуратуре не называют, но по данным СМИ - это Юрий Санин.