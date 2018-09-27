Более тридцати двух тысяч гектаров - территория Национального парка "Гуцульщина"

Рейдерский захват заповедных земель. В Прикарпатье сельский совет забрал у национального парка почти 900 гектаров леса. На каком основании? И есть ли шанс вернуть природно-заповедный фонд? - выясняли мои коллеги.

"Це є територія Шеширського природоохоронного науково-дослідного відділення, ця частинка і ось ця. Ця територіяє є косівського науково-природного охоронного дослідного відділення".

Все эти земли более тридцати двух тысяч гектаров - территория Национального парка "Гуцульщина". Создали его шестнадцать лет назад. В состав тогда вошла и часть территории Пистынского сельсовета. Сегодня участок - пытаются отобрать - заявляет руководство парка. Рейдеры захватили уже почти 900 гектаров.

"Вони хочуть назад їх повернути в кутський лісгосп. Представники кутського лісгоспу почали в односторонньому порядку, почали стісувати наші клема і ставити свої робити свої відводи", - говорит Иван Копчук, главный специалист по естественным наукам Национального природного парка "Гуцульщина".

тынского сельсовета расширили границы села, включив лесные массивы. Далее - ни с кем не согласовывая - передали их под охрану Кутскому лесхозу.

"Це грозить, що відповідно насадження стиглі насадження і Кутський лісгос хоче проводити рубки головного користування і проводити інші рубки. Пустять під рубки, їх вирубують і все", - говорит Иван Копчук, главный специалист по естественным наукам Национального природного парка "Гуцульщина".

Но селяне утверждают обратное. Дескать - хотят спасти лес от нещадных вырубок, которые затеяли представители парка.

"Що твориться - дивіться просто жах. Вони відводять рубку сироростучої, старовікові дерева. Здорове дерево, яке відведено і вже чекає бензопили і працівника парку".

"Громада не хоче дати винищити ліс. Дивіться 48 гектарів повністю знищені, там росте ліщина, верба. Там нема смерек і ялиці", - говорит Тарас Бейсюк, сельский голова Пистыня.

Отвергают сельские чиновники и обвинения в рейдерском захвате лесов. Уверяют: просто вернули то, что и так им принадлежало.

"Рішення пістинської сілької ради є законним. У 2002 році звернулися до сільскої ради щоб виділити землю під національний парк", - говорит Тарас Бейсюк, сельский голова Пистыня.

Сілька рада не погодила ніякі землі сілька рада не погоджувала.

Тем не менее, прокуратура подала в суд иск о признании решения Пистынского сельсовета незаконным, а в полиции открыли - уголовное производство.

В Министерстве экологии, которому подчиняется нацпарк, действия сельских чиновников назвали беспрецедентным посягательством на территорию заповедного фонда Украины. И отметили - распоряжаться ими может только Кабмин, а не местные органы власти.