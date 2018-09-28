В столице застрелили победительницу конкурса красоты [ Редактировать ]
Модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты Мисс Багдад, застрелили в иракской столице неизвестные.
22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти, сообщает в четверг, 27 сентября, Kurdistan24.
Полиция начала расследование случившегося. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.
В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 миллиона человек появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией. "Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", - сказано в записи под снимком.
Фарес выиграла багдадский конкурс красоты в 2015 году.
Ранее сообщалось, что мисс Украину лишили титула за нарушение правил. Объявление новой победительницы состоится в ближайшее воскресенье, 30 сентября.
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