Главы МИД семи стран призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии [ Редактировать ]
Министры иностранных дел Великобритании, США, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали как можно быстрее решить конфликт в Сирии дипломатическим путем, сообщается в совместном заявлении глав МИД на сайте правительства Великобритании.
Как отмечают министры, сирийский конфликт затянулся на протяжении семи лет "за счет сотен тысяч погибших и миллионов людей, насильственно перемещенных как внутри Сирии, так и за ее пределами".
"Военного решения конфликта нет и нет альтернативы политическому решению. Те, кто ищет военного решения, смогут добиться успеха только в повышении риска эскалации и ухудшении кризиса в регионе и за его пределами", - подчеркивается в заявлении.
Главы МИД призвали ООН и офис спецпосланника генсека организации по Сирии Стаффана де Мистуру в ближайшее время созвать Конституционный комитет, который начнет работу по разработке новой сирийской Конституции. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в Совет Безопасности ООН до конца октября.
Ранее сообщалось, что Дамаск при поддержке своих союзников, России и Ирана, готовили масштабное наступление на Идлиб и прилегающие районы на северо-западе Сирии. Этот район является последним крупнейшим оплотом сирийских повстанцев, выступающих против правления Асада.
По предварительной информации, в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.
Широкомасштабное наступление в сирийской провинции Идлиб может привести к беспрецедентной гуманитарной катастрофе, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Напомним, что Петр Порошенко также выступил на Генасамблее ООН.
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