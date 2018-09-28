Напад на активіста Олега Михайлика: підозрюваним обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Підозрюваним у замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика напередодні обрали запобіжний захід. Усі троє - представники грузинської діаспори. Свою причетність до злочину заперечують. Попри це - присуд для всіх однаковий. Деталі у наступному сюжеті.
Першого до суду привезли Торніке Герасина-Нагладзе. На каталці і під конвоєм - просто з лікарні. Згодом доправляють інших двох підозрюваних Лашу Герасина і Манучара Варшанідзе. В останнього і знайшли зброю, з якої, імовірно, стріляли в Михайлика. Усі троє - громадяни Грузії. За допомогою спеціальних програм відстеження мобільних телефонів нібито вдалося встановити, що на момент нападу всі вони перебували в районі скоєння злочину. Прокурор просить для Герасина-Нагладзе два місяці в СІЗО без права внесення застави.
"Були проведені ряд обшуків, під час яких був виявлений предмет, схожий на пістолет, який ймовірно міг бути використаний при здійснені закінченого замаху на вбивство Михайлика", - говорить Павло Чикалов, представник прокуратури Одеської області
Адвокати ж наполягають: це все - лише припущення. А клопотання прокуратури про взяття під варту передчасне і безпідставне. Оскільки досі не проведена балістична експертиза. Адже куля, яка і має стати ключовим доказом, ще й досі в грудях активіста.
"Ні мені, ні моєму підзахисному не зрозуміло, чому його перебування поблизу скоєння даного злочину на сьогоднішній день розцінюється так дана особа, дані три особи підозрювані вони підозрюються у вчинені замаху на активіста", - говорить Христина Задворна, адвокат Торніке Герасина-Нагладзе.
Родичі підозрюваного кажуть, що Торніке не можна утримувати в СІЗО. У нього травма спини після ДТП. Він частково паралізований і потребує догляду.
"Сам не ходит, не двигается, сам не сидит, то есть ему постоянно нужна помощь. Он даже сам не ходит в туалет, чтобы вы понимали", - каже Ірина Ткач, родичка Торніке Герасина-Нагладзе.
Суд все ж таки дав Торніке і двом його спільникам - по два місяці СІЗО, без права внесення застави. Що ж стосується здоров'я Олега Михайлика, то він поступово одужує. Більше інформації лікарі не дають.
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