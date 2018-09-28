Взрыв звезды впервые сняли на видео [ Редактировать ]
Взрыв звезд достаточно распространенное явление во Вселенной. Однако ученым впервые удалось запечатлеть момент этого зрелища "вживую".
Звезда V838 сияла в созвездии Единорога до 2002 года. После засияла сильнее нашего Солнца в 600 тысяч раз и взорвалась, высвободив невероятное количество энергии и оставив после себя красивое облако из пыли и газа. Оно постепенно улетучивалось в космос, сообщает Сегодня.
Ранее ученые могли наблюдать лишь статичную картинку. Однако телескоп Хаббл делал снимки сверхновой звезды на протяжении нескольких лет, после чего они были сжаты в короткий 55-секундный видеролик, позволивший воочию увидеть взрыв звезды в деталях.
Звезда находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас и при хорошей погоде это остаточное свечение можно заметить даже невооруженным глазом.
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