Спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри назвал опасным инцидент с крушением российского военного самолета Ил-20 у побережья Средиземного моря. Об этом он заявил на Генассамблее ООН, передает "РБК-Украина".

По его словам, "это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить". Также он подчеркнул необходимость "заморозить любым возможным способом" конфликт в Сирии.

Ранее Россия обвинила Израиль в крушение Ил-20.