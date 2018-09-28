Куршение Ил-20: в США назвали инцидент "опасным примером" [ Редактировать ]
Спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри назвал опасным инцидент с крушением российского военного самолета Ил-20 у побережья Средиземного моря. Об этом он заявил на Генассамблее ООН, передает "РБК-Украина".
По его словам, "это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить". Также он подчеркнул необходимость "заморозить любым возможным способом" конфликт в Сирии.
Ранее Россия обвинила Израиль в крушение Ил-20.
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