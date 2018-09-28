У метро Лос-Анджелеса запустили систему сканування пасажирів [ Редактировать ]
У метро Лос-Анджелеса - вперше в США - запустили систему сканування пасажирів, на основі технології, яку застосовують для вивчення далеких галактик.
У підземці встановили камери, які виявляють наявність металевих предметів під одягом на відстані. Зупинятися перед ними не потрібно. Сканування відбувається через особливе електромагнітне випромінювання.
Зокрема, зброя чи вибухівка - блокує промені, це допомагає програмі виявляти їх.
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