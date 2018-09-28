У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В пятницу, 28 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 у побережья индонезийского острова Сулавеси. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения. Это означает малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Вскоре после основного толчка последовало несколько афтершоков магнитудой от 5,4 до 4,9.
Ранее писали, что в Тихом океане также произошло мощное землетрясение.
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