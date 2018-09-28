Принятие закона о развитии аграрного сектора Украины позволит стимулировать небольшие фермерские хозяйства легализовать свой бизнес. По предварительным данным от 30% до 45% фермеров работают в тени. Тем самым, они лишают себя возможности получить государственные средства на развитие бизнеса, сообщают "Українські новини".

К такому мнению пришли операторы рынка АПК, представители Кабмина и отраслевые эксперты в ходе дискуссии на тему: "Бюджетный пирог – 2019: возможности и вызовы для АПК", 27 сентября, в пресс-центре ИА "ЛигаБизнесИнформ".

Спикеры констатировали, что на данный момент информационное пространство сотрясают беспочвенные споры о справедливости распределения государственных дотаций в объеме 6,3 млрд грн, предусмотренных бюджетом текущего года. По их мнению, выпады в адрес крупных сельхозпроизводителей, по поводу получения ими львиной части от финансового пирога госдотаций абсолютно нелогичны и экономически безграмотны.

"Животноводство и растениеводство являются драйверами экономики Украины. Эти отрасли создают и экспортируют продукцию с добавленной стоимостью. Они требуют больше труда, больше затрат. В них задействовано порядка 500 тысяч работников. Соответственно, и объемы государственных дотаций, которые они получают, существенно больше", - отметил генеральный директор украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Высоцкий.

В свою очередь, член Национальной рады реформ Владислава Рутицкая заметила, что, с одной стороны, доступ к финансовой помощи государства действительно достаточно сложен по своей сути. Вместе с тем, в большинстве случаев, невозможность получения бюджетных ресурсов мелкими фермерами продиктована их собственными ошибками.

"Недавние социологические исследования показали, что порядка 40% опрошенных фермеров не смогли пояснить, что такое инфляция. Это свидетельствует о финансовой безграмотности людей. И эта безграмотность зачастую не позволяет правильно оформить заявку, собрать необходимый пакет документов", - сказала Рутицкая.

Она добавила, что по итогам 2018 года, когда выделенный на поддержку фермерства 1 млрд грн, фактически не освоен, правительство внесло в проект нового бюджетного расписания вполне справедливое предложение уменьшить в 2019 году дотации фермерства на 200 млн грн, и усилить поддержку крупных хозяйств на 100 млн грн.

В свою очередь, Тарас Высоцкий подчеркнул, крайнюю важность государственной поддержки развития фермерских хозяйств. Однако прежде всего, по его убеждению, Правительство должно четко и просто пояснить людям, что они приобретают в случае легализации своего бизнеса.

"Сегодня 30%-45% фермерских хозяйств работают в тени. И этот факт не позволяет им рассчитывать на государственные дотации", - резюмировал эксперт.