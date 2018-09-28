Парни заживо сварились в кафе (фото) [ Редактировать ]
В Санкт-Петербурге два человека погибли, обварившись в кипятке подвального кафе. Причиной тому стал прорыв внутриквартального трубопровода. Об этом сообщают российские СМИ.
Трагедия произошла среди ночи на Измайловском проспекте.
На внутриквартальном трубопроводе произошел прорыв, в результате которого был затоплен подвал дома, где и находилось кафе.
Фото: onlineua.club
После того, как сотрудники заведения разошлись, двое молодых людей вернулись, решив, что забыли вещи.
Представитель компании также отметил, что в зону размыва попали два автомобиля. Они провалились в яму с горячей водой. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные бригады.
Фото: onlineua.club
Представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению заявил, что инцидент свидетельствует о ненадлежащем содержании теплосетей компании и о "недостаточном финансировании со стороны собственников".
Ранее мы писали о том, что клиентка сварилась во время процедуры в дорогом спа-салоне.
по теме
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла
Обычный ланч стал для 15-летней девушки последним в ее жизни
Смертельный отдых: 7 человек умерли после музыкального фестиваля
Точное число пострадавших в полиции пока точно не могут назвать
Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 16 сентября в первой половине дня
На отдыхе в Карпатах погибли туристы
В Раховском районе Закарпатской области погибли туристы
Женщина умерла в прямом эфире телешоу (видео)
Трагедия произошла в эфире популярного телешоу