В Санкт-Петербурге два человека погибли, обварившись в кипятке подвального кафе. Причиной тому стал прорыв внутриквартального трубопровода. Об этом сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла среди ночи на Измайловском проспекте.

На внутриквартальном трубопроводе произошел прорыв, в результате которого был затоплен подвал дома, где и находилось кафе.

Фото: onlineua.club

После того, как сотрудники заведения разошлись, двое молодых людей вернулись, решив, что забыли вещи.

Представитель компании также отметил, что в зону размыва попали два автомобиля. Они провалились в яму с горячей водой. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные бригады.

Фото: onlineua.club

Представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению заявил, что инцидент свидетельствует о ненадлежащем содержании теплосетей компании и о "недостаточном финансировании со стороны собственников".

Ранее мы писали о том, что клиентка сварилась во время процедуры в дорогом спа-салоне.