Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике сообщает, что мощное землетрясение в Сулавеси вызвало цунами.Телевиденье демонстрирует кадры, на которых волны поражают город, сообщает агентство The Associated Press.

28 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 у побережья индонезийского острова Сулавеси. Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.