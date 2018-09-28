Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами (видео) [ Редактировать ]
Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике сообщает, что мощное землетрясение в Сулавеси вызвало цунами.Телевиденье демонстрирует кадры, на которых волны поражают город, сообщает агентство The Associated Press.
28 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 у побережья индонезийского острова Сулавеси. Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.
WATCH: Major Tsunami Seen In Celebes Island, Indonesia; Catastrophic Damage Reported pic.twitter.com/uW745QHzUQ— Breaking911 (@Breaking911) 28 вересня 2018 р.
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