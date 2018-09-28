Ученые из Великобритании разработали эффективный способ для похудения. Специалисты из Оксфордского университета выяснили, что лучшим способом сбросить вес является так называемая "жидкая диета" - система питания низкокалорийными жидкими блюдами, например, супами, пишет журнал BMJ.

Прежде чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 278 пациентов с ожирением. Добровольцам предстояло придерживаться жидкой диеты восемь недель. Первые четыре недели участникам предстояло соблюдать крайне скромный рацион - всего до 810 ккал в сутки. Остальные четыре недели в их питание включили и другие продукты.

Результаты показали, что пациенты, которые дисциплинированно соблюдали жидкую диету, сбросили в среднем по 10,7 кг. В контрольной группе, где участники сбрасывали вес за счет здорового сбалансированного рациона, они похудели на 3,1 кг. Поэтому для эффективного похудения, эксперты рекомендуют употреблять низкокалорийные супы и другие жидкости (отвары, смузи, коктейли).

Ведущий автор проекта, профессор Пол Эйвьярд отметил, что в условиях жидкой диеты важно сконцентрировать свои силы на первых 12 неделях. Кроме того, такая диета снижает риск возникновения проблем с сердцем и развития диабета второго типа.

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